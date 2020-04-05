Экс-чемпион мира по боксу Амир Хан считает коронавирус мировым заговором

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан считает, что пандемия коронавируса могла быть вызвана мировым заговором. По его словам, эта пандемия может быть частью заговора для тестирования новых сетей связи 5G.

— Я не думаю, что вирус из Китая, — приводит BoxingScene слова Хана. — Это ложь. Люди говорят, будто они ели летучих мышей, змей. Что за чушь? Вы верите в это? Я нет. Коронавирус, коронавирус... это, пожалуй, всем уже надоело. Вы не думаете, что это как-то связано с сетями 5G в этих вышках, которые растут везде? Это искусственная вещь. Сейчас идет проверка сетей 5G. Возможно, для контроля населения — они хотят избавиться от многих из нас. Особенно если учесть, что это вредит пожилым людям. Кто стоит за всем этим? Надеюсь, что из-за этого не начнется какая-нибудь война.

И это повторяется. Такое было, когда возводились сети 3G и 4G. Все по шаблону. Когда сети 3G распространялись, случилась вспышка атипичной пневмонии. А в 2009 году появились 4G — вспышка свиного гриппа. В 2020 году — коронавирус и сети 5G.

Хотя кто-то скажет, что я потерял голову. Скажут, что меня слишком часто били по голове.