Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Екимов потерпел первое поражение на профессиональном уровне

03:17

Россиянин Сергей Екимов проиграл латвийцу Рикардсу Болотниксу в поединке за титул WBO Intercontinental в полутяжелом весе. Бой продолжался 12 раундов, по итогам которых единогласным решением судей победу одержал 29-летний латвийский боксер — 120:108, 119:109, 120:108.

Стоит отметить, что это первое поражение Екимова в профессиональной карьере. Ранее он одержал 18 побед, из которых 9 нокаутами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир