Екатерина Дынник: «Бронзой чемпионата мира недовольна»

Россиянка Екатерина Дынник в борьбе за место в финале чемпионата мира по боксу проиграла китаянке Дань Доу. После поединка российская спортсменка сказала, что отдала в бою все силы, но бронзовой медалью недовольна.

— В бою отдала все силы, но получилось, как получилось, — сказала Дынник. — Я на чемпионате мира второй раз. В прошлом году проиграла в первом бою, сейчас бронза — и то хорошо. Но я недовольна. (Петр Григоренко)