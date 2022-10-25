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Эдди Хирн: «Джошуа подерется в январе-феврале против Диллиана Уайта»

Эдди Хирн сообщил, что Диллиан Уайт главный кандидат на бой с Джошуа
Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-3) — главный кандидат на бой с Энтони Джошуа (26-3).

«Мы рассматриваем январь или февраль, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Я разговаривал с ним [Джошуа] на днях, он хочет подраться против Диллиана Уайта. Уайт проведет бой 26 ноября против [Джермейна] Франклина. Посмотрим, как сложится их бой. Думаю, что Диллиан Уайт — главный кандидат на бой с Джошуа».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайт проиграл Тайсону Фьюри (32-0) нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Диллиан Уайт
Энтони Джошуа
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