Фьюри и Усик должны подраться в марте 2023 года в Саудовской Аравии

Инсайдер ESPN Майк Коппингер сообщил, что бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

«Мне сказали, что продолжаются переговоры о бое Фьюри и Усика в Саудовской Аравии в марте 2023-го за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, — сказал Коппингер. — Фьюри относился к бою с Джошуа как к разогреву к бою с Усиком. Но единственным британским боксером с громким именем, который свободен, был Дерек Чисора. Чисора хороший противник, но проблема в том, что Фьюри дважды побеждал его. Кто захочет смотреть этот бой в третий раз?»

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.