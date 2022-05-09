Эдди Хирн: «Давайте не будем искать оправдания поражению Альвареса, а отдадим должное Биволу»

Промоутер Эдди Хирн считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) показал фантастическое выступление против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2).

«Сауль выглядел в бою немного однообразным и уставшим, — отметил Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Иногда у боксеров бывают плохие тренировочные лагери. После такого выступления Дмитрия давайте не будем искать оправдания поражению Сауля, а вместо этого отдадим должное Дмитрию, который показал фантастическое выступление.

Возможно, в реванше Бивол будет фаворитом. Когда мы такое видели, чтобы Сауль был андердогом? Это будет громкий бой. И очень-очень сложный для Сауля. Никто не хочет проигрывать дважды подряд. Саулю нужно зализать раны и дать ответ. Но не вижу ничего, что бы его отговорило от реванша с Дмитрием. В противном случае это сожжет его изнутри. Я был в его раздевалке после боя. Он был подавлен. На самом деле это хороший знак, ведь когда боец не подавлен после поражения, то это говорит об одном — пора завершать карьеру".

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.