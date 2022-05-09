Российский боксер Григорий Дрозд поделился своими ожиданиями от турнира Global Titans в Дубае, который 14 мая покажет своим зрителям РЕН ТВ.

Главным событием турнира станет поединок Флойдар Мейвезера и Дона Мура.

«Боксер, против которого он будет выходить на ринг, — Дон Мур. Мне кажется, что в таких боях репутация Флойда несет потери. Но в любом случае, если Флойд тренировался и выйдет на поединок, то всем любителям бокса всегда будет интересно наблюдать за легендой», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

По его словам, у Мура хорошие показатели, но вот сами его соперники в прошлых боях не были такими сильными, чтобы можно было похвастаться заслугами.

«Дон Мур имеет в своем активе 17:0. Но если посмотреть на список его соперников, то он не самый интересный. Там есть боксеры, у которых больше поражений, чем побед. Это боксер, который достиг определенных высот, но в мире его не очень-то знают», — сказал Дрозд.

По мнению боксера Мейвезер должен побеждать в этом бою.

«Я могу предполагать, что Флойд должен в своей манере выступать и победить. Его манера? Он не дает себя бить. У него очень высокие рефлексы, у него крутая контратака, контрзащита. У него одна из лучших защит в мире бокса. Флойд славился тем, что он практически не давал не то что ударить по себе, но и коснуться себя», — сказал он.

В соглавном бою сразятся Андерсон Сильва и Бруно Мачадо.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).