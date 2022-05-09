Мейвезер сравнил Мура и Пола: «Логан вышел не биться, а продержаться на ринге»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, чего ждет от боя против Дона Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае.

«Дон выйдет на бой. Это новый вызов. Логан Пол был хорош, но он вышел не биться, а продержаться на ринге», — приводит слова Мейвезера в Twitter журналист Майкл Бенсон.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

Отметим, что Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.