Эдди Хирн признался, с кем подерется Бивол в случае отказа Сауля Альвареса от реванша

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0), скорее всего, подерется до конца года с британским боксером Джошуа Буатси (16-0) в случае отказа абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) от незамедлительного реванша с Биволом.

«У Канело есть выбор: встретиться либо с Головкиным, либо с Биволом, — сказал Хирн после победы Буатси над Крэйгом Ричардсом. — Если он выберет Головкина, то я бы хотел организовать бой Бивола и Джошуа Буатси в Лондоне на арене «О2». Это был бы невероятный бой. Если Бивол будет доступен и готов драться до конца года, то мы без проблем сделаем этот поединок».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Буатси победил Крэйга Ричардса (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе 21 мая в Лондоне.