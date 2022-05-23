Вагабов считает, что Папин может нокаутировать Прашовича в поздних раундах

Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов поделился ожиданиями от боя между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Последние годы не следил за Папиным, но буквально месяца 3-4 назад мы виделись на турнире РЕН ТВ, перекинулись парой слов, вспомнили молодые годы. Как спортсмен могу сказать, что он сильный и достойный соперник», — приводит слова Вагабова РЕН ТВ.

Вагабов считает, что Папин может нокаутировать противника в поздних раундах.

«Скорее всего, досрочно закончит», — добавил боец.

На счету Папина 13 побед (12 нокаутом). Черногорец Прашович в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Их поединок станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.