Александр Усик вновь пригласил Мартина Баколе в свой лагерь перед боем с Энтони Джошуа

28-летний конголезский боксер Мартин Баколе (18-1) вновь будет помогать чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (19-0) в подготовке к бою с Энтони Джошуа (26-2). Об этом сообщил тренер Баколе Билли Нельсон.

«На прошлой неделе мне позвонили на счет спаррингов с Мартином, — приводит слова Нельсона издание Sky Sports. — Я знал, что мне позвонят, потому что команда Усика была в восторге от работы с Мартином во время подготовки к бою с Джошуа. Думаю, что Мартин дал Усику лучший спарринг в карьере. Усик и его команда уважают Мартина. Один из членов команды Усика даже сказал, что Мартин в будущем станет чемпионом мира».

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Реванш между ними состоится в июле.

Баколе в прошлом бою одержал убедительную победу над олимпийским чемпионом 2016 года Тони Йокой (11-1) 14 мая в Париже (96-92, 95-93, 94-94).