Новоселов рассказал о подготовке к бою против Макса Топора

Самбист, боец ММА Максим Новоселов рассказал о подготовке к бою против бойца Максима Щербакова, известного как Макс Топор.

«Я не боюсь никаких обстоятельств, это обстоятельства должны бояться меня. Выступать в смешанных единоборствах мне легче, это мое. Я сам борец, мне как-то проще работать ногами. Борьба, болевые приемы. Бокс — немного не моя стихия. Тем не менее я и по боксу всех выиграю», — заявил Новоселов РЕН ТВ.

Спортсмен отмечает: с Максом Топором они уже встречались на тренировках.

«Он растет как боец. У него много поединков уже и на голых кулаках, и по боксу. Но я думаю, что справлюсь», — добавил он.

Спортсмены проведут поединок по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 28 января.

РЕН ТВ покажет все поединки бойцовского вечера в прямом эфире.