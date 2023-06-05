Оскар Де Ла Хойя дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя предположил, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) победит чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Мне нравится этот бой. Люди скажут, что он запоздал на четыре года, но нет, это идеальное время, — отметил Де Ла Хойя в интервью FightHype. — Оба парня непобедимы, оба парня, похоже, на вершине своих возможностей... Наконец-то в полусреднем весе лучший дерется с лучшим. Меня это радует.

Я отдаю предпочтение Кроуфорду, это мое личное мнение. Стили делают бои. Эррол Спенс много лет находился под началом Golden Boy, и мы продвигали большинство его ранних боев. Его односторонний стиль, очевидно, работает на него и по сей день, но я думаю, что Кроуфорд, возможно, сможет его вскрыть. Медленно, но верно.

Арсенал Кроуфорда намного обширнее. Он более универсален. У него отличная работа ног. Он наносит кучу ударов. Он бросает комбинации. Я могу ошибаться, но это может оказаться слишком сложным для Спенса".

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Оба боксера на протяжении нескольких лет не могли договориться об объединительном поединке. Их бой является одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.