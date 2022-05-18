Джо Смит: «Бивол — лучший полутяж, он боец другого типа»

Чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (28-3) признался, что считает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) лучшим полутяжеловесом планеты. Также он прокомментировал исход боя Бивола с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Я знал, что у Бивола есть хороший шанс побить Канело, — приводит слова Смита издание Boxing Scene. — Сауль привык боксировать против агрессивных ребят, которые постоянно прут вперед и пытаются тебя нокаутировать. Но Бивол — боец другого типа. Он избирательно наносит удары и хорошо двигается. Я предполагал, что бой сложится так, как он сложился.

Думаю, что сейчас лучший полутяж — это Бивол. Он будет лучшим, пока я не проведу с ним реванш. Я знаю, насколько он хороший боксер, он показал отличное выступление против Канело. Все, кто выходят против Бивола в ринг, выглядят обычными боксерами».

Следующий бой Смит проведет против чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол победил Смита 9 марта 2019 года единогласным решением судей (118-110, 119-109, 119-109).