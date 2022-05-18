Теренс Кроуфорд пригрозил Чарло: «Теперь ты в моем расстрельном списке»

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) над Брайаном Кастаньо (17-1), а также заявил, что в будущем намерен подраться с Чарло.

«Как только я побью Спенса, я приду за Джермеллом Чарло, — сказал Кроуфорд в интервью подкасту The Porter Way. — Я не видел его боя с Брайаном Кастаньо, но слышал, что он победил нокаутом в 10-м раунде. Поздравлю, Чарло! Теперь ты в моем расстрельном списке. В этом списке у меня два человека: Спенс и Чарло. Спенс на первом месте».

Чарло стал абсолютным чемпионом мира в 1-м среднем весе 15 мая, когда победил Кастаньо нокаутом в 10-м раунде. Бой прошел на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, США.

Кроуфорд победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.