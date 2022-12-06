Джо Джойс: «Думаю, летом 2023-го я подерусь с Фьюри»

Британский боксер Джо Джойс (15-0) уверен, что в следующем году он встретится на ринге с Тайсоном Фьюри (33-0) и одержит победу.

«Я буду драться с Фьюри. Он хороший парень, хороший боец. Я верю, что смогу его победить. Я спарринговал с ним, и у нас были конкурентные спарринги. Он обладает высокими навыками, бой будет непростой, но и я не простой боксер. Я дам его бой. Думаю, летом я подерусь с Фьюри», — сказал Джойс в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.