Джейк Пол: «Мне плевать на Конора. Этому парню нужно отправиться на реабилитацию»

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) после победы над экс-бойцом UFC Нейтом Диасом (0-1) заявил, что ему не интересен поединок с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Мне плевать на этого парня. Этому парню нужно отправиться на реабилитацию. Я хочу подраться с Нейтом в ММА. Я хочу больше боев с профессиональными боксерами, я хочу подраться с Канело», — сказал Пол после боя.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.