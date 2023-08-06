Двукратный олимпийский чемпион Тищенко объяснил, почему не смотрел бой Пола и Диаса

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о боя Джейка Пола и Нейта Диаса.

«Нет, я не смотрел этот поединок. Вызывают ли интерес такие бои? Ну не особо, так, иногда бывает из любопытства смотрю результат», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Бой проходил по правилам бокса и длился 10 раундов. На счету Пола 7 побед и 1 поражение в карьере. Для Диаса этот бой был дебютным по правилам бокса