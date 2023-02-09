Джервонта Дэвис предстанет перед судом 23 февраля

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис должен предстать перед судом 23 февраля, сообщает ESPN.

В конце декабря боксер был арестован по обвинению в домашнем насилии, но затем выпущен под домашний арест.

Дэвис якобы ударил рукой мать своей годовалой дочери. Пострадавшая получила небольшую ссадину на губе. Согласно отчету полиции, Дэвис был трезв — в его крови не обнаружено следов наркотиков или алкоголя. Боксер отрицает все обвинения.

Также Дэвис должен будет предстать перед судом 16 февраля по обвинению в наезде на человека. При этом он якобы скрылся с ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина.

Дэвис провел последний бой 7 января. Он победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Поединок состоялся на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.