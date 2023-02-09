Деонтей Уайлдер дал прогноз на бой Дэвиса и Гарсии

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) считает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) справится с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-0).

«Мне нравится этот бой, и я ставлю на «Танка», — сказал Уайлдер ES News. — Я думаю, что он больше сосредоточен и готов именно к этому бою. Но я не знаю Райана. Я не критикую его и не говорю, что он не готов. Он может и дальше показывать зрелищные бои, но он наверняка ждал именно этого поединка всю свою жизнь. Мы это узнаем, когда они встретятся. Желаю удачи обоим парням».

Гарсия и Дэвис должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

Дэвис в прошлом бою победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Поединок состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Поединок состоялся 17 июля 2022-го в Лос-Анджелесе, США.