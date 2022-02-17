Ломаченко получил статус официального претендента на бой с Камбососом

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа провести бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко, сообщает журналист Майкл Бенсон.

Также известно, что Ломаченко уже подписал контракт на бой с Камбососом. В соглашении прописан пункт о реванше.

Стоит отметить, что Джордж Камбосос завоевал свои чемпионские пояса, побив раздельным решением судей Теофимо Лопеса. Что касается Ломаченко, в своем последнем бою он выиграл у Ричарда Комми. Бой прошел в декабре минувшего года.