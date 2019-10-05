Дуэль взглядов Головкина и Деревянченко. Видео
03:22
Состоялась официальная церемония взвешивания перед боем за титул чемпиона IBF между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Вес первого составил 72,2 кг, а второго — 72,1 кг. Также затем состоялась традиционная дуэль взглядов.
Напомним, бой за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.
All that's left to do is fight! ?— DAZN USA (@DAZN_USA) October 4, 2019
Watch #GGGDerevyanchenko tomorrow night! ? https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/YPzqE6PnHd
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