Дуэль взглядов Головкина и Деревянченко. Видео

Состоялась официальная церемония взвешивания перед боем за титул чемпиона IBF между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Вес первого составил 72,2 кг, а второго — 72,1 кг. Также затем состоялась традиционная дуэль взглядов.

Напомним, бой за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.