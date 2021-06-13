Дрозд рассказал, как посоветовал Поветкину завершить карьеру

Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд отреагировал на решение боксера Александра Поветкина завершить карьеру.

«Рад этой новости после последнего поединка, — сказал Дрозд «СЭ». — Саша сам со мной советовался, мы с ним разговаривали. Я ему советовал завершить карьеру. Также знаю, что и его менеджер об этом говорил. Все близкое окружение Саши хотело, чтобы он на этом закончил. Это прекрасная новость, теперь перед Сашей новые горизонты.



Если говорить о новости, что он продолжит заниматься общественной деятельностью, то у него большая известность. Любой его приход в какую-либо отрасль будет очень интересным. У него все получится.



Ему точно нужно было завершать. Он точно мог бы еще выйти на ринг, но это никуда бы не привело. Он сделал все, что мог сделать на ринге».

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021).

В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.

(Данил Алешин)