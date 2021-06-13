Шлеменко: «За Поветкина болел больше, чем за любого другого нашего боксера»

Российский боец MMA Александр Шлеменко отреагировал на заявление российского боксера Александра Поветкина о завершении карьеры.

«Я к этому отношусь с большой грустью, потому что именно Александр пробудил во мне интерес к боксу, особенно к тяжелому весу, — сказал Шлеменко «СЭ». — Уж молчу, что за него я болел больше, чем за любого другого нашего боксера, который когда-либо выступал. Для меня это большая грусть, разочарование, что однозначно у него была очень сложная карьера. Там были несправедливости с допингом, было очень много подводных камней».

Шлеменко добавил, что Поветкин всегда для него был символом того, кто не сдается и не ломается перед трудностями, несмотря ни на что.

«Пока я не вижу, не в обиду другим ребятам, полноценной замены Александру. Если брать MMA, там чуть по-другому дела обстоят, чем у нас в боксе. Мирового уровня однозначных звезд в России очень мало. У нас есть хорошие, молодые ребята, но они еще далеки от того уровня, на котором был Александр», — отметил Шлеменко.

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021). В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.

(Екатерина Звенигородская)