Дрозд пожелал Гассиеву выглядеть достойно в бою против Балогуна

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд пожелал победы россиянину Мурату Гассиеву, который 3 марта выйдет на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против американца Майка Балогуна.

«Я соперника Мурата не знаю. Я надеюсь, что Мурат будет выглядеть достойно», — отметил он.

По его словам, у россиянина ранее был огромный потенциал.

«Потенциал у него был. Я думаю, что это не его уровень», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

Поединок Гассиева и Балогуна пройдет на турнире в Армении. Прямую трансляцию схватки двух тяжей РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 3 марта.