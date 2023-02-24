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Сегодня, 17:33

Дмитрий Кудряшов уверен в победе Флойда Мейвезера над Аароном Чалмерсом

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что абсолютно уверен в победе Флойда Мейвезера над его соперником Аароном Чалмерсом.

«Флойд — лучший боксер современности. Его рекорд 50-0 говорит об этом. Он никому не проигрывал. И даже несмотря на то, что он уже завершил свою профессиональную карьеру, в боях с ребятами, у которых нет такого опыта в ринге, он все еще самый сильный», — сказал Кудряшов РЕН ТВ.

Он рассказал, что не знает, чем соперник Мейвезера сможет удивить его на ринге.

«Я посмотрел нарезки боев Аарона. Я не вижу, чем он сможет удивить Флойда», — отметил Кудряшов.

Бой Мейвезера с Чалмерсом состоится в ночь на 25 февраля. Телеканл РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1079043-kudriashov-zaiavil-chto-chalmersu-nechem-udivit-nesokrushimogo-meivezera
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Флойд Мейвезер-младший
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