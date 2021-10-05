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Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Фьюри и Уайлдера

17:02
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за титул чемпиона мира WBC.

«Я думаю, что в этот раз Фьюри будет сложнее победить Уайлдера, потому что Уайлдер готовился, они изменили подход, и я думаю, что это принесет успех, потому как во втором бою многие не обратили внимание на то, что Уайлдер гнался за килограммами, он в тренировочном лагере набрал десять килограмм веса и вы должны понимать, что тренировочный лагерь — это боксерская работа, в основном кардио и набрать десять килограмм для такого сухопарого атлета как Уайлдер — это катастрофа. Это говорит о том, что они не занимались боксом, а занимались бодибилдингом. Соответственно в бою после второго клинча Уайлдер закислился и не мог ничего противопоставить Фьюри», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Бой состоится в ночь с 9 на 10 октября в 04:45 по московскому времени. Главный поединок покажет РЕН ТВ в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/887790-shans-v-rubke-kudriashov-rasskazal-kak-uailder-mozhet-pobedit-fiuri

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Екатерина Савостина все материалы автора

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