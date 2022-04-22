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Сегодня, 23:07

Запашный считает, что Чудинов «умеет в ринге все»

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Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о Федоре Чудинове, который подерется с узбекским боксером Азизбеком Абдугофуровым.

«Это не какой-то там драчун, это умеющий делать все на ринге человек, обладатель пояса. Сам бой имеет международный характер, что очень важно в современных реалиях», — цитирует Запашного IZ.ru.

Поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

В соглавном бою встретятся россиянин Хадис Ибрагимов и белорус Петр Романкевич.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://iz.ru/1324962/2022-04-22/edgard-zapashnyi-dal-prognoz-na-poedinki-boitcovskogo-kluba-ren-tv
Федор Чудинов
Эдгард Запашный
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