Запашный считает, что Чудинов «умеет в ринге все»

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о Федоре Чудинове, который подерется с узбекским боксером Азизбеком Абдугофуровым.

«Это не какой-то там драчун, это умеющий делать все на ринге человек, обладатель пояса. Сам бой имеет международный характер, что очень важно в современных реалиях», — цитирует Запашного IZ.ru.

Поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

В соглавном бою встретятся россиянин Хадис Ибрагимов и белорус Петр Романкевич.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.