Пирог мог подраться с Головкиным: «Даже тогда было понятно, что Геннадий — один из сильнейших»

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог (20-0) заявил, что он мог подраться с экс-чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2). Об этом Пирог сказал в подкасте Григория Дрозда.

«Конечно, был разговор о том, чтобы провести бой. Во-первых, даже тогда было понятно, что Геннадий — один из сильнейших в весе, — сказал Пирог. — Более того, мы друг друга знали, но не боксировали. Мы пересекались в Германии. Я приезжал поспарринговать, и мы друг друга видели. У нас даже были взаимоотношения, мы свободное время проводили вместе. Он хороший парень, там были хорошие русскоязычные ребята. Поэтому друг друга знали. Понятное дело, что Геннадий на тот момент должен был стать чемпионом, а получилось, что я как выскочка стал чемпионом.

Когда мне сказали про бой, я ответил: «Конечно. С кем же еще?» Тем более объединение титулов сложно провести. Думаю, и Гена был заинтересован, потому что как раз я только засветился. Это была возможность попасть на HBO, потому что там ждали этого».