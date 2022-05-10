Бивол: «Знал, что мне предстоит бой не только с Альваресом, но и с судьями»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) рассказал, что пытался выиграть у абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) каждый раунд, так как осознавал, что судьи будут настроены против него.

«Во время боя моя уверенность выросла, потому что я видел все его удары и просто аккуратно блокировал их перчатками, — сказал россиянин в интервью YouTube-каналу FightHype. — Когда он мазал, моя уверенность становилось все больше и больше. В начале боя он выбросил около пяти тяжелых ударов. Это помогло мне собраться и ответить ему той же монетой. Я пытался выиграть каждый раунд, потому что знал, что мне предстоит бой не только с Канело, но и с судьями. Я был настроен взять абсолютно все раунды. Конечно, мне не удалось этого сделать, но я пытался. Канело — великий боец с отличной защитой. Я ведь тоже немало пропустил, но попал все же по нему больше».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 7 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе (США).