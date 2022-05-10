Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик заключили контракт на бой по боксу

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик в сентябре 2022 года проведут бой.

«Дождались! Бой с Дациком в сентябре по боксу!» — написал Емельяненко в Telegram-канале.

Встреча будет транслироваться на федеральных каналах. Оба бойца заключили соглашение.

В последнем бою Емельяненко встречался с американцем Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние проходило на голых кулаках, победителем встречи стал Емельяненко.