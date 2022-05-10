Валуев рассказал, почему Мейвезер согласился на бой с Муром

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев рассказал, почему Мейвезер согласился на бой с Дона Мура. Поединок станет главным событием турнира Global Titans в Дубае.

«Если говорить о предположениях, то, наверное, у его соперника крайне мало шансов победить. Раз Мейвезер на это пошел, раз он согласился, значит, он уверен в своих силах. А уверенность Мейвезера дорогого стоит», — цитирует Валуев РЕН ТВ.

Вечер бокса пройдет на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. В соглавном бою сразятся Андерсон Сильва и Бруно Мачадо.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).