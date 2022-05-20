Григорий Лепс считает, что в бою Папин — Прашович победит тот, кто лучше готов

Заслуженный артист России Григорий Лепс поделился ожиданиями от боя между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Спорт есть спорт. Если люди относятся к этому как к спорту, то это должна быть дружеская атмосфера, потому что никто не говорит об убийстве двух боксеров на ринге. Победит все равно спорт, победит, я думаю, дружба. Кто победит, покажет время, — тот, кто лучше готов, тот, кто талантливее. Удача имеет значение», — приводит слова Лепса РЕН ТВ.

Поединок между Папиным и Прашовичем станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

На счету Папина 13 побед (12 нокаутом). Черногорец Прашович в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.