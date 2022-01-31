Директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский рассказал о сотрудничестве с украинским боксером Александром Усиком. Он не исключает, что чемпиону мира по боксу будет предложен контракт. Ранее стало известно, что Усик сыграет за команду первой лиги Украины на товарищеском турнире Winter Cup.

«Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за «Таврию», — цитирует Загурского FanDay. — Кроме того, у самого Усика было желание сыграть за «Полесье». Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение.

Контракт? Будем рассматривать. Если он усилит нашу команду — будем предлагать, если нет, — просто дадим шанс попробовать себя в футболе. С кем из известных футболистов его можно сравнить? Тяжело сказать. Возможно, с Каримом Бензема".

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля. В нем будут участвовать «Полесье», «Металлист», «Верес» и «Черноморец».