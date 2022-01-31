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31 января, 23:11

Павел Силягин нокаутом победил Низара Тримеша в бое за титул WBA Asia

Иван Шитик
Корреспондент

Обладатель серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Павел Силягин выиграл бой против француза Низара Тримеша, которого он отправил в нокаут в шестом раунде.

Эта победа стала десятой для Силягина, при этом у него нет ни одного поражения.

Серебряный пояс WBC он завоевал в марте 2021 года, когда победил Азизбека Абдугофурова. Свой титул он защитил в ноябре после победы над малавийцем Чилембой.

Источник: https://ren.tv/news/sport/934115-pavel-siliagin-otpravil-v-nokaut-nizara-trimesha-v-boiu-wba-asia
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