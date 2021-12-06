Дэвис защитил чемпионский титул, победив Круса
08:46
Американский боксер Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
Дэвис в 12-раундовом поединке выиграл у мексиканца Исаака Круса единогласным решением судей.
27-летний американский боксер завоевал титул чемпиона мира в 2019 году, победив кубинца Юриоркиса Гамбоа.
На данный момент на счету Дэвиса 26 побед, из которых 24 нокаутом, и ни одного поражения.
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