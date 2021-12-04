Бразилец Коста пообещал отличное зрелище в бою с Бабаниным
Бразилец Беато Коста пообещал отличное зрелище в бою с российским боксером Максимом Бабаниным. Супертяжеловесы проведут поединок в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» 17 декабря.
«Привет всем моим зрителям! Я очень благодарен за то, что у меня появилась возможность провести бой, я в прекрасной форме и гарантирую, что это будет отличное зрелище», — цитирует Косту РЕН ТВ.
Бабанин является бронзовым призером чемпионата мира (2019), бронзовым призером чемпионата Европы (2017), чемпионом России (2015), четырехкратным серебряным призером (2009, 2013, 2014, 2017) и четырехкратным бронзовым призером (2012, 2016, 2018, 2020) чемпионата России в любителях.
РЕН ТВ покажет вечер профессионального бокса «Буря на Волге», который пройдет в Самаре 17 декабря.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/911448-brazilskii-gigant-poobeshchal-otlichnoe-zrelishche-v-boiu-s-babaninym
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