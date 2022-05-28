Дэвис столкнул Ромеро со сцены и спровоцировал потасовку во время процедуры взвешивания

На церемонии взвешивания перед бое за титул чемпиона WBA в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Роландо Ромеро произошла потасовка. Джервонта столкнул соперника со сцены, чем спровоцировал конфликт между командами боксеров.

Оба боксера уложились в весовую категорию. 27-летний Дэвис — 60,7 кг, а 26-летний Ромеро — 60,9 кг.

Оба спортсмена не имеют в своей карьере поражений. Кроме того, Дэвис одержал досрочные победы в 24 из 26 боях, а Ромеро — в 12 из 14.

Напомним, изначально бой должен был состояться 5 декабря 2021 года. Однако тогда у Ромеро возникли проблемы с законом. 26-летнего американца обвиняли в сексуальном насилии.