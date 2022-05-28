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Сегодня, 21:28

Тищенко рассказал, почему согласился на поединок с Сермено

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал, почему он согласился на поединок с Нехомаром Сермено из Венесуэлы.

«Было непросто, — приводит слова Тищенко «РБ Спорт». — Не сразу согласился. Нужно было понять, готово ли мое тело к нагрузкам и возвращению. Я поддерживал форму все это время, но спаррингов у меня не было. Чувство боксера, чувство дистанции невероятно важны. Много нюансов. Надо было проверить, не пропали ли эти чувства навсегда и что можно вернуть в короткий срок. Переговоры настолько затянулись, что организаторы начали меня торопить с ответом. Но процесс шел очень долго.

Могу сказать, что финансовый вопрос не до конца урегулировали. Мои «хотелки» не удовлетворены. Но согласился я на бой только потому, что он проходит в родном Омске. Я хотел подарить зрителям свое выступление. У меня была мечта — провести прощальный бой в карьере именно в Омске и там попрощаться с боксом. В любительском боксе это сделать не получилось. Но судьба развернулась так».

Тищенко в рамках вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в Омске единогласным решением судей победил Нехомару Сермено из Венесуэлы — 40-36, 40-36, 40-36. Для 37-летнего россиянина этот бой стал дебютным в профессиональном боксе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-tishhenko-vernulsya-v-boks-potomu-mechtal-vy-stupit-v-rodnom-omske/
Алексей Тищенко
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