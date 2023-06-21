Дэвид Моррелл высмеял Бенавидеса: «На улицах Кубы с тебя бы сняли обувь»

Регулярный чемпион WBA Дэвид Моррелл (9-0) резко отреагировал на заявление обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0), который опроверг информацию о бое с ним осенью.

«Дэвид Бенавидес — настоящая баба. Толстый, неуверенный в себе мальчик. Бенавидес не смог бы пройти ни по одной улице на Кубе без того, чтобы у него не отобрали обувь. Бенавидесы — кучка слабаков. И этого парня вы называете «Мексиканский монстр»? Он фальшивка».

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Моррелл победил Ямагути Фалькао (24-2) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.