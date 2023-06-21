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Сегодня, 09:28

Дерек Чисора: «Уайлдер уложит Усика спать»

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) считает, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) нокаутирует чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Да, Уайлдер для Усика гораздо более сложный соперник, чем Фьюри, потому что он уложит его спать», — сказал Чисора Seconds Out.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Дерек Чисора
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