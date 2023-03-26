Дэвид Бенавидес победил Калеба Планта

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111).

Первая половина боя была близкой, однако во второй «Мексиканский монстр» начал планомерно разбивать Планта и несколько раз был близок к тому, чтобы завершить поединок победой нокаутом.

Бой Бенавидеса и Планта состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Следующий бой Бенавидес может провести против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).