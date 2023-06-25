Дэвид Бенавидес дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Чарло

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) считает, что у чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0) есть шансы на победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2).

«Я даю Чарло хороший шанс на победу. Чарло был очень талантливым бойцом, очень талантливым. Когда ты получаешь такую возможность, ты по-настоящему мотивирован, в тебе появляется искра, чтобы снова проснуться и работать изо всех сил. Это хороший бой. Я все равно буду его смотреть. Я думаю, что да [Канело победит], просто он более активен. Чарло не дрался два года, но он подготовится к бою с Канело. Это будет крутой бой», — сказал Бенавидес FightHype.

Сауль Альварес подписал контракт с промоутерской компанией Premier Boxing Champions и должен подраться с Чарло в сентябре.