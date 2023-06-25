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Сегодня, 14:05

Джермелл Чарло назвал своего любимого боксера в истории

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) является его любимым боксером.

«Эвандер Холифилд — мой любимый боец. Я каждый день играл за него в [видеоигре] Fight Night. Однажды Джермалл [брат-близнец] играл за Леннокса Льюиса, и я нокаутировал его», — сказал Чарло Showtime Sports.

Чарло должен провести следующий бой с временным чемпионом WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (23-0).

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