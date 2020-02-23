23 февраля рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе состоится бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Уайлдер будет защищать титул чемпиона WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Первый поединок между ними, который состоялся 1 декабря 2018 года, завершился вничью.

Бой Уайлдер — Фьюри в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало трансляции — 06:50 мск.

В андеркарде выступит российский боксер Петрос Ананян, соперником которого станет пуэрториканец Субриэль Матиас.

На счету 34-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом) и 1 ничья. У 31-летнего Фьюри — 29 побед (20 — нокаутом) и 1 ничья.