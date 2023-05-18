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Сегодня, 08:20

Деонтей Уайлдер готов подраться с Усиком, если бой с Дюбуа не состоится

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) может стать следующим претендентом на пояс WBA, который сейчас принадлежит Александру Усику (20-0). Об этом сказал менеджер Уайлдера Шелли Финкель.

«Если бы Деонтею предложили бой против Александра Усика, конечно, мы были бы заинтересованы», — сказал Финкель Sky Sports.

Ранее стало известно, что переговоры Усика и обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19-1) практически прекращены. 25 мая будут проведены промоутерские торги.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
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