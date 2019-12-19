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Денис Лебедев вошел в программу «Чистый бокс»

11:43
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Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев стал участником программы «Чистый бокс», которая проводится Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг, сообщает ТАСС.

В субботу 21 декабря, Лебедев проведет бой за серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг, его соперником станет южноафриканец Табисо Мчуну, поединок пройдет в Красноярске. Россиянин объявил о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7378169

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