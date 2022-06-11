Дмитрий Кудряшов за 45 секунд отправил в нокаут Вагаба Вагабова

В субботу, 11 июня, в Москве состоялся турнир PRAVDA Fighting Championship, в главном поединке которого сразились Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов.

Кудряшов уничтожил соперника за 45 секунд. Дмитрий дважды отправил Вагабова на настил ринга в первом раунде, после чего рефери остановил поединок.

36-летний Кудряшов одержал 25 победы (24 — нокаутом) при пяти поражениях (три — нокаутом) на профессиональном ринге.

У Вагабова 28 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах. С конца 2021 года он выступает по правилам бокса. Рекорд 36-летнего бойца ММА Вагабова в боксе составляет 3-1.

Бой проходил в рамках гран-при промоушна PRAVDA и победитель данного поединка встретится с Вячеславом Дациком, который в апреле в рамках гран-при победил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари нокаутом на 17-й секунде боя.