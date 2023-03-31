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Сегодня, 08:55

Дацик — Джонсон и другие бои «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: кард турнира

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Кевин Джонсон и Вячеслав Дацик.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пятницу, 31 марта, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

В главном поединке сразятся россиянин Вячеслав Дацик и американец Кевин Джонсон. В со-главном бою подерутся россиянин Павел Шульский и бразилец Данило Сузарт.

Бойцовский клуб РЕН ТВ. Основной кард турнира

Вячеслав Дацик (Россия) — Кевин Джонсон (США)

Павел Шульский (Россия) — Данило Сузарт (Бразилия)

Артем Сусленков (Россия) — Эбензер Тете (Гана)

Николай Данилов (Белоруссия) — Евгений Орлов (Россия)

Прямую трансляцию турнира можно смотреть в группе РЕН ТВ в соцсети ВКонтакте, начало — в 20.00 по московскому времени. Начало прямой трансляции основного карда в телеэфире РЕН ТВ — в 23.00 мск.

Также следить за турниром можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» на этой странице.

Вячеслав Дацик&nbsp;&mdash; Кевин Джонсон. Дацик — Джонсон в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: прямая трансляция боя
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
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