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Американец Джонсон попросил у Путина паспорт РФ после боя с Дациком

Виталий Косик
Корреспондент
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Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон.
Фото Эдуард Корниенко

Американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

43-летний американец одержал победу решением большинства судей в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ» над российским бойцом ММА Вячеславом Дациком. По завершении боя он публично обратился к президенту России.

«Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Путину. Я бы хотел получить российское гражданство и жить здесь. Я хотел бы быть частью этой страны», — сказал Джонсон после боя.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

Бокс
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
ММА
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